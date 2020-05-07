У Карпатах - хуртовина і мороз: намело 15 см снігу

Іллюстративне фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

У Карпатах зараз температура повітря опустилась до -3

Погода в Карпатах погіршилась, випало 15 см снігу. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Як зазначається, у Карпатах панує хуртовина.

"Станом на 08:00 07.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -3, вітер північно-західний 14-15 м/с, хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20м. Випало 15 см снігу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останні дні в Україні різко зіпсувалась погода. Зокрема, сьогодні оголошено штормове попередження та мокрий сніг у західних областях. Синоптики УкрГідрометцентру прогнозують на сьогодні похолодання та дощі у всіх областях.

Також РБК-Україна писало, що на заході країни оголосили штормове попередження через значних снігопадів в Карпатах. Є ймовірність сходження лавин, у зв'язку з чим радять утриматися від походів на високогір'я.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні буде дощовою у найближчі два тижні. Буде заливати всю країну, але найсильніший удар візьме на себе захід - тут очікуються потужні зливи.