ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВФ відмовився від підписання довгострокової програми з Україною

Новини » Політика     07.05.2020 - 17:44
МВФ відмовився від підписання довгострокової програми з Україною
Фото: Джеррі Райс (flickr.com/worldeconomicforum)

Замість неї сторони обговорюють 18-місячну програму

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відмовився від підписання трирічної програми з Україною, замість цього боку зосередяться на 18-місячній. Про це на брифінгу заявив представник МВФ Джеррі Райс, передає Reuters.

За його словами, МВФ зосередився на обговоренні з Україною 18-місячної резервної програми в рамках механізму Stand-by, яка надасть уряду більше можливостей для реагування на пандемію коронавірусу.

Райс уточнив, що з початку 2020 року МВФ і Україна обговорювали більш умовну трирічну розширену програму. Він також пояснив, що зміщення акцентів відбулося в результаті "безпрецедентної невизначеності, пов'язаної з економічними і фінансовими перспективами, і необхідності зосередити політичні пріоритети на найближчому стримуванні та стабілізації".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в статті для іспанського El Pais писав, що Україну без МВФ очікує банкрутство.

Очікується, що в рамках співпраці з Україною фонд надасть кредити на 8 млрд доларів. Міністерство фінансів розраховує на 3,5 млрд доларів вже в 2020 році.

Відзначимо, для надання траншів за програмою розширеного фінансування МВФ вимагав прийняття закону про ринок землі і так званого "антиколомойського закону", який спрямований на те, щоб не допустити повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Перший вже прийнято і підписано президентом, за другий голосуватимуть наступного тижня.

МВФ не висуватиме додаткових умов Україні для підписання меморандуму, - НБУ
Новини України кредитпрограммаМВФ
News
On Top