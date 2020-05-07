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СБУ прийшла з обшуками до екс-голови податкової Верланова

Новини » Надзвичайні події     07.05.2020 - 12:12
СБУ прийшла з обшуками до екс-голови податкової Верланова
Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

Обшуки пройшли в квартирі Верланова

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у колишнього голови Податкової служби Сергія Верланова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Facebook.

За його словами, сьогодні співробітники СБУ прийшли до квартири, в якій він проживає з дружиною і дочкою.

"Що шукали - не уточнюється, але те, про що, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи і захищати себе і свою сім'ю", - зазначив Верланов.

СБУ прийшла з обшуками до екс-голови податкової Верланова

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів звільнив Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України. Він займав цю посаду з кінця квітня 2019 року, після того, як було прийнято рішення про розділення Державної фіскальної служби.

Через п'ять днів уряд без конкурсу призначив Олексія Любченка новим головою податкової. Відповідний порядок призначення на топ-посади був узгоджений на час карантину в Україні, після його завершення мають пройти класичні конкурси. Цього тижня Європейський союз висловив стурбованість і заявив, що сподівається на тимчасовий характер таких призначень.

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Новини України Служба безпеки УкраїниобшукСергій Верланов
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