Зеленський призначив Саакашвілі в Нацраду з питань реформ

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету

Президент України Володимир Зеленський призначив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, Саакашвілі був призначений на посаду указом № 169/2020 "Питання Національної ради реформи та Виконавчого комітету реформ", який Зеленський підписав 7 травня.

"Щиро вітаю Михайла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", - зазначив Зеленський.

Крім того, Олександра Ольшанського було призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Зазначимо, Нацрада з питань реформ була створена у 2014 році. Нацрада є спеціальним консультативно-дорадчим органом при президенті України.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що Саакашвілі може отримати посаду в Кабінеті міністрів. Колишній очільник Одеської ОДА заявляв, що Зеленський запропонував йому посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ. Можливе призначення Саакашвілі в уряд спровокувало шквал критики всередині фракції "Слуга народу", а також ледь не обернулося міжнародним скандалом з Грузією.

Пізніше екс-президент Грузії розповів, що йому запропонували зайняти іншу посаду замість віце-прем'єр-міністра. Саакашвілі повідомив, що його планують призначити в Національну раду з питань реформ. Очікувалося, що призначення Саакашвілі відбудеться 6 травня, але рішення затягнулося.