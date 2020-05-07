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Єрмак про повернення Донбасу: хотіли б до кінця року, але є і план "Б"

Новини » Політика     07.05.2020 - 13:18
Єрмак про повернення Донбасу: хотіли б до кінця року, але є і план "Б"
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак заявив, що до кінця року влада буде робити все від неї залежне

Українська влада хотіла б досягти миру на Донбасі та повернення окупованих територій до кінця цього року, але при цьому існує і план "Б", якщо цього не вдасться домогтися. Про це на зустрічі з журналістами розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська влада не буде чекати роками, якщо та сторона не хоче припиняти війну".

"Але до кінця року ми маємо намір робити все від нас залежне, і інтенсифікація роботи ТКГ тому доказ. Але у нас є і пророблений план Б: що ми робимо, якщо буде так, що робимо, якщо буде ось так", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що влада хотіла б проведення місцевих виборів у жовтні в тому числі і на території ОРДЛО, але тільки за певних умов.

"Виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори", - зазначив Єрмак.

У той же час віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков уточнив, що кампанія на місцевих виборах за законодавством починається за 90 днів до дати їх проведення, а перед цим міжнародні спостерігачі від БДІПЛ ОБСЄ ще мають зробити висновок про принципову можливість проведення демократичних виборів в ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єрмак запропонував представникам "нормандської четвірки" перезавантажити Контактну групу по Донбасу з залученням переселенців. Передбачається, що вони можуть виступити представниками окремих районів Донецької та Луганської областей та брати участь у консультаціях.

Крім того, українська сторона розраховує на розширення делегації Росії в Контактній групі та підвищення її представницького рівня.

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