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Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновить сезон

Новини » Спорт     07.05.2020 - 15:41
Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновить сезон
Фото: Бундесліга відновиться 16 травня (twitter.com/DFL_Official)

Cезон планується завершити до 30 червня

Чемпіонат Німеччини, перерваний через пандемію коронавірусу, відновиться 16 травня. Відповідна дата була озвучена під час відеоконференції Німецької футбольної ліги (DFL).

Бундесліга відновиться з 26 туру. Першим матчем стане рурське дербі - зустріч дортмундської "Боруссії" з "Шальке-04". Всі матчі будуть проходити за порожніх трибун. Сезон планується завершити до кінця червня.

Раніше уряд Німеччини схвалив проведення матчів у другій половині травня і дозволило Бундеслізі вибрати точну дату відновлення першості самостійно.

Сезон в Німеччині, як і у всіх європейських чемпіонатах крім Білорусі, був поставлений на паузу у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Бундесліга першою з європейських ліг відновиться після припинення через пандемію.

Нагадаємо, чемпіонат Чехії також вже визначився з датою відновлення футбольних матчів. Сезон у двох головних дивізіонах країни має стартувати 25 травня.

Своєю чергою, в Нідерландах і Франції оголосили про дострокове завершення чемпіонатів. Ередивізія завершена без визначення переможця. У Лізі 1 чемпіоном визнали лідируючого в турнірній таблиці "Парі Сен-Жермен".

УЄФА наполегливо рекомендував дограти сезон-2019/2020.

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