Главная » Бизнес » Энергетика

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Четверг 22 января 2026 09:01
Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно Фото: в Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украине обновили графики отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Во многих регионах 22 января свет могут выключать до 16 часов в сутки или применять аварийные обесточивания.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.

"Укрэнерго"

В компании отметили, что ранее обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Аварийные отключения

По состоянию на 08:30 аварийные отключения введены в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях.

Киев

В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. График отключения света в Киеве 21 января будет действовать только при условии отмены экстренных отключений.

Киевская область

После последнего обстрела в области действуют аварийные отключения, во время которых графики не применяются.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.

Харьковская область

В Харькове и области ввели аварийные отключения света, сообщили в облэнерго. При этом параллельно у некоторых потребителей действуют и графики отключения электричества.

  • 1.1 - 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);
  • 1.2 - 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);
  • 2.1 - 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);
  • 2.2 - 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);
  • 3.1 - 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);
  • 3.2 - 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);
  • 4.1 - 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);
  • 4.2 - 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);
  • 5.1 - 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);
  • 5.2 - 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);
  • 6.1 - 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);
  • 6.2 - 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч).

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

  • 1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • 2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • 3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • 4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • 6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Хмельницкая область

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Николаевская область

По данным Николаевоблэнерго, в области вводят графики аварийных отключений. Графики почасовых отключений продолжают действовать.

"В 8:40 получили новое распоряжение от НЭК "Укрэнерго" на применение графиков аварийных отключений (ГАВ). Сейчас будут обесточены 6, 7, 8, 9 и 10 очереди ГАВ. ГПВ продолжает действовать", - говорится в сообщении компании.

Суммарное количество часов без света может достигать 16 в сутки.

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию об отключениях электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:

с 00:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 4,5 очереди;
с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для четырех очередей.

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Винницкая область

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Львовская область

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Узнать свою очередь отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ивано-Франковская область

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

Ровенская область

График почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области, 22 января:

  • подчерга 1.1 08.00-12.00, 16.00-19.00
  • подчередь 1.2 12.00-16.00, 19.00-22.00
  • подчередь 2.1 11.00-15.00, 20.00-00.00
  • подчередь 2.2 11.00-15.00, 20.00-00.00
  • подчередь 3.1 00.00-04.00, 12.00-16.00
  • подчередь 3.2 00-04.00, 12.00-16.00
  • подчередь 4.1 04.00-08.00, 15.00-18.00
  • подчередь 4.2 04.00-08.00, 15.00-18.00
  • подчередь 5.1 08.00-12.00, 16.00-20.00
  • подчередь 5.2 08.00-12.00, 16.00-20.00
  • подчередь 6.1 08.00-11.00, 18.00-22.00
  • подочередь 6.2 08.00-11.00, 18.00-22.00

Узнать свою очередь на отключение по адресу можно:

Тернопольская область

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Закарпатская область

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Черновицкая область

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Волынская область

Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Что со светом в Киеве

Напомним, в ночь на 20 января Россия нанесла комбинированный удар по Украине. В частности, дроны и ракеты были нацелены на Киев и область. В результате удара были повреждены энергетические объекты.

Вчера, 21 января, энергетикам удалось оживить все объекты критической инфраструктуры Киева после очередной российской атаки в ночь на 20 января. Однако ситуация с электричеством все равно остается сложной.

Также вчера министр энергетики Денис Шмыгаль пообещал, что в ближайшее время Киев перейдет от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

По его словам, энергетики уже подготовили ряд технических решений, которые позволят стабилизировать ситуацию и отказаться от аварийных отключений.

