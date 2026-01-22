Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

В Украине обновили графики отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Во многих регионах 22 января свет могут выключать до 16 часов в сутки или применять аварийные обесточивания.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.

"Укрэнерго"

В компании отметили, что ранее обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Аварийные отключения

По состоянию на 08:30 аварийные отключения введены в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях.

Киев

В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. График отключения света в Киеве 21 января будет действовать только при условии отмены экстренных отключений.

Киевская область

После последнего обстрела в области действуют аварийные отключения, во время которых графики не применяются.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.

Харьковская область

В Харькове и области ввели аварийные отключения света, сообщили в облэнерго. При этом параллельно у некоторых потребителей действуют и графики отключения электричества.

1.1 - 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

1.2 - 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

2.1 - 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);

2.2 - 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);

3.1 - 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

3.2 - 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

4.1 - 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

4.2 - 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

5.1 - 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);

5.2 - 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);

6.1 - 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);

6.2 - 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч).

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Николаевская область

По данным Николаевоблэнерго, в области вводят графики аварийных отключений. Графики почасовых отключений продолжают действовать.

"В 8:40 получили новое распоряжение от НЭК "Укрэнерго" на применение графиков аварийных отключений (ГАВ). Сейчас будут обесточены 6, 7, 8, 9 и 10 очереди ГАВ. ГПВ продолжает действовать", - говорится в сообщении компании.

Суммарное количество часов без света может достигать 16 в сутки.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию об отключениях электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:

с 00:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 4,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для четырех очередей.

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Львовская область

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

Ровенская область

График почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области, 22 января:

подчерга 1.1 08.00-12.00, 16.00-19.00

подчередь 1.2 12.00-16.00, 19.00-22.00

подчередь 2.1 11.00-15.00, 20.00-00.00

подчередь 2.2 11.00-15.00, 20.00-00.00

подчередь 3.1 00.00-04.00, 12.00-16.00

подчередь 3.2 00-04.00, 12.00-16.00

подчередь 4.1 04.00-08.00, 15.00-18.00

подчередь 4.2 04.00-08.00, 15.00-18.00

подчередь 5.1 08.00-12.00, 16.00-20.00

подчередь 5.2 08.00-12.00, 16.00-20.00

подчередь 6.1 08.00-11.00, 18.00-22.00

подочередь 6.2 08.00-11.00, 18.00-22.00

Узнать свою очередь на отключение по адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь.

Тернопольская область

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Закарпатская область

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Черновицкая область

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Волынская область

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.