После ночных ударов РФ зафиксированы обесточивания в трех регионах, - Минэнерго

Российские войска ночью атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях Украины, в результате чего зафиксированы обесточивания в трех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В результате ночной атаки врага на утро обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что в Киеве и области ситуация остается сложной. Над восстановлением света и тепла в столице работают более 160 бригад. Частично стабилизирована работа теплогенерации, на критических объектах задействованы генераторы, развернуты пункты помощи ГСЧС.

Также операторы систем распределения в Киеве и области продолжают применять сетевые ограничения. Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются и в Одесской области.

В большинстве регионов в связи с перегрузкой оборудования в условиях высокого уровня потребления вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также из-за сложных погодных условий обесточены 11 населенных пунктов на Полтавщине, ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.