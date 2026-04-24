Самые популярные маршруты УЗ: куда украинцы ездят чаще всего в 2026 году
Сегодня некоторые поезда и маршруты - особенно популярны среди украинцев. При этом цены на билеты до сих пор не "взлетели" благодаря специальному механизму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий Украины.
Кто и как обеспечивает доступные цены на билеты УЗ
Согласно информации Минразвития, в первом квартале 2026 года доступные поездки по железной дороге для 5,3 млн пассажиров обеспечил механизм государственного заказа.
"Более 5,3 млн железнодорожных билетов было приобретено по доступным тарифам", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что механизм госзаказа совместно разработали:
- Министерство развития громад и территорий;
- Министерство финансов Украины.
"Механизм предусматривает компенсацию "Укрзализныце" разницы между ценой билета для пассажира и фактической себестоимостью перевозок", - объяснили украинцам.
Госзаказ обеспечил доступные поездки с УЗ для не менее 5,3 млн пассажиров (инфографика: mindev.gov.ua)
Какие маршруты - самые популярные среди украинцев
По данным министерства, в целом самыми популярными направлениями среди пассажиров в первом квартале 2026 года стали:
- "Киев - Львов";
- "Киев - Днепр";
- "Киев - Харьков";
- "Киев - Винница";
- "Киев - Одесса".
При этом особое значение государственная поддержка имеет для сообщения с прифронтовыми регионами.
"Для нас принципиально важно обеспечить стабильное и доступное железнодорожное сообщение с прифронтовыми регионами", - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
Он сообщил также, что "в первом квартале этого года почти половина всех пассажиров - около 2,6 миллиона человек - путешествовали именно в прифронтовые области и в обратном направлении".
Какой суммой поддержали пассажирские перевозки
В министерстве сообщили, что в 2026 году государство направило около 16 млрд гривен на поддержку внутренних пассажирских перевозок дальнего следования.
Ожидается, что это позволит:
- сохранить ключевые маршруты;
- обеспечить транспортное единство страны.
"Экспериментальный механизм государственного заказа является важным переходным шагом к модели PSO (Public Service Obligation), которая широко применяется в странах Европейского Союза", - отметили в Минразвития.
Что известно о фактической себестоимости поездок
Украинцам рассказали, что государственная поддержка железнодорожных перевозок является очень важной, ведь "фактическая себестоимость одной поездки в среднем более чем втрое превышает стоимость билета".
"Благодаря механизму госзаказа тарифы для пассажиров остаются максимально доступными", - подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что это - критически важно в условиях военного положения, когда железной дорогой активно пользуются:
- военнослужащие;
- их семьи;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- другие граждане, которые нуждаются в поддержке государства.
