Найпопулярніші маршрути УЗ: куди українці їздять найчастіше у 2026 році
Сьогодні деякі поїзди і маршрути - особливо популярні серед українців. При цьому ціни на квитки досі не "злетіли" завдяки спеціальному механізму.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій України.
Хто і як забезпечує доступні ціни на квитки УЗ
Згідно з інформацією Мінрозвитку, у першому кварталі 2026 року доступні поїздки залізницею для 5,3 млн пасажирів забезпечив механізм державного замовлення.
"Понад 5,3 млн залізничних квитків було придбано за доступними тарифами", - уточнили у відомстві.
Зазначається, що механізм держзамовлення спільно розробили:
- Міністерство розвитку громад та територій;
- Міністерство фінансів України.
"Механізм передбачає компенсацію "Укрзалізниці" різниці між ціною квитка для пасажира та фактичною собівартістю перевезень", - пояснили українцям.
Держзамовлення забезпечило доступні поїздки з УЗ для щонайменше 5,3 млн пасажирів (інфографіка: mindev.gov.ua)
Які маршрути - найпопулярніші серед українців
За даними міністерства, в цілому найпопулярнішими напрямками серед пасажирів у першому кварталі 2026 року стали:
- "Київ - Львів";
- "Київ - Дніпро";
- "Київ - Харків";
- "Київ - Вінниця";
- "Київ - Одеса".
При цьому особливе значення державна підтримка має для сполучення з прифронтовими регіонами.
"Для нас принципово важливо забезпечити стабільне та доступне залізничне сполучення з прифронтовими регіонами", - наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
Він повідомив також, що "у першому кварталі цього року майже половина всіх пасажирів - близько 2,6 мільйона людей - подорожували саме у прифронтові області та у зворотному напрямку".
Якою сумою підтримали пасажирські перевезення
У міністерстві повідомили, що у 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд гривень на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення.
Очікується, що це дозволить:
- зберегти ключові маршрути;
- забезпечити транспортну єдність країни.
"Експериментальний механізм державного замовлення є важливим перехідним кроком до моделі PSO (Public Service Obligation), яка широко застосовується в країнах Європейського Союзу", - зауважили у Мінрозвитку.
Що відомо про фактичну собівартість поїздок
Українцям розповіли, що державна підтримка залізничних перевезень є дуже важливою, адже "фактична собівартість однієї поїздки в середньому більш ніж утричі перевищує вартість квитка".
"Завдяки механізму держзамовлення тарифи для пасажирів залишаються максимально доступними", - наголосили у міністерстві.
Зазначається, що це - критично важливо в умовах воєнного стану, коли залізницею активно користуються:
- військовослужбовці;
- їхні родини;
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- інші громадяни, які потребують підтримки держави.
