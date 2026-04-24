ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Найпопулярніші маршрути УЗ: куди українці їздять найчастіше у 2026 році

12:06 24.04.2026 Пт
3 хв
Пасажири навіть не здогадуються, скільки реально коштують поїздки і хто оплачує різницю
aimg Ірина Костенко
Поїзди "Укрзалізниці" - доступний для українців вид транспорту (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Сьогодні деякі поїзди і маршрути - особливо популярні серед українців. При цьому ціни на квитки досі не "злетіли" завдяки спеціальному механізму.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій України.

Хто і як забезпечує доступні ціни на квитки УЗ

Згідно з інформацією Мінрозвитку, у першому кварталі 2026 року доступні поїздки залізницею для 5,3 млн пасажирів забезпечив механізм державного замовлення.

"Понад 5,3 млн залізничних квитків було придбано за доступними тарифами", - уточнили у відомстві.

Зазначається, що механізм держзамовлення спільно розробили:

  • Міністерство розвитку громад та територій;
  • Міністерство фінансів України.

"Механізм передбачає компенсацію "Укрзалізниці" різниці між ціною квитка для пасажира та фактичною собівартістю перевезень", - пояснили українцям.

Держзамовлення забезпечило доступні поїздки з УЗ для щонайменше 5,3 млн пасажирів (інфографіка: mindev.gov.ua)

Які маршрути - найпопулярніші серед українців

За даними міністерства, в цілому найпопулярнішими напрямками серед пасажирів у першому кварталі 2026 року стали:

  • "Київ - Львів";
  • "Київ - Дніпро";
  • "Київ - Харків";
  • "Київ - Вінниця";
  • "Київ - Одеса".

При цьому особливе значення державна підтримка має для сполучення з прифронтовими регіонами.

"Для нас принципово важливо забезпечити стабільне та доступне залізничне сполучення з прифронтовими регіонами", - наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він повідомив також, що "у першому кварталі цього року майже половина всіх пасажирів - близько 2,6 мільйона людей - подорожували саме у прифронтові області та у зворотному напрямку".

Якою сумою підтримали пасажирські перевезення

У міністерстві повідомили, що у 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд гривень на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення.

Очікується, що це дозволить:

  • зберегти ключові маршрути;
  • забезпечити транспортну єдність країни.

"Експериментальний механізм державного замовлення є важливим перехідним кроком до моделі PSO (Public Service Obligation), яка широко застосовується в країнах Європейського Союзу", - зауважили у Мінрозвитку.

Що відомо про фактичну собівартість поїздок

Українцям розповіли, що державна підтримка залізничних перевезень є дуже важливою, адже "фактична собівартість однієї поїздки в середньому більш ніж утричі перевищує вартість квитка".

"Завдяки механізму держзамовлення тарифи для пасажирів залишаються максимально доступними", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що це - критично важливо в умовах воєнного стану, коли залізницею активно користуються:

  • військовослужбовці;
  • їхні родини;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • інші громадяни, які потребують підтримки держави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Укрзалізниця Інфраструктура Ціни Поїзди Подорожі Квитки Потяги Пасажири
Новини
