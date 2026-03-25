Постель в поезде: все, что нужно знать пассажирам о новых ценах и правилах пользования
В Украине с марта 2026 года изменилась стоимость пользования постельным бельем в поездах. В то же время "Укрзализныця" напоминает: эта услуга имеет четкие правила - как для пассажиров, так и для проводников.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит постель в поезде и что входит в стоимость.
Главное:
- С 1 марта 2026 года стоимость пользования постелью в поездах выросла: 95 гривен в купе и плацкарте и 180 гривен в вагонах СВ.
- В комплект обязательно входят матрас, подушка, одеяло, наволочка, две простыни, полотенце и защитные чехлы.
- По правилам гигиены строго запрещено пользоваться матрасом или подушкой без постели.
- Проводник обязан организовать сбор белья за 30 минут до прибытия, а пассажиры должны сложить использованные вещи.
- Проводники должны помогать с постелью людям с инвалидностью, больным, пожилым людям и пассажирам с маленькими детьми.
- Оплата за постель является отдельной от билета и включает пользование полным спальным инвентарем в течение поездки.
Речь идет не только о комфорте во время поездки, но и о регламентированной услуге, которая включает конкретный набор вещей и обязательные действия перед прибытием.
Сколько теперь стоит постель
В "Укрзализныце" в комментарии для РБК-Украина рассказали, что с 1 марта 2026 года пользование постельными принадлежностями подорожало.
Теперь за комплект нужно заплатить:
- 95 гривен - в купейных и плацкартных вагонах (ранее - 80 гривен);
- 180 гривен - в вагонах СВ и РИЦ (ранее - 120 гривен).
Повышение составило соответственно 15 и 60 гривен.
Эта оплата является отдельной от стоимости билета и предусматривает не только белье, но и пользование спальным местом в целом.
Что входит в комплект
Постель в поезде - это не только простыня или наволочка. По правилам, пассажиру предоставляют полный набор:
- матрас и подушку;
- одеяло (в зависимости от сезона);
- наволочку, простыню и полотенце;
- защитные чехлы.
В то же время в компании обращают внимание на важный нюанс: пользоваться матрасом или подушкой без постельного белья запрещено. Это объясняют гигиеническими требованиями.
Почему проводники собирают постель заранее
Отдельная тема, которая часто вызывает дискуссии среди пассажиров, - это сбор постели еще до прибытия поезда. В "Укрзализныце" объясняют, что это не инициатива проводников, а обязательная норма.
Согласно правилам, примерно за 30 минут до конечной станции проводник должен организовать сбор белья. Это нужно, чтобы успеть подготовить вагон к следующему рейсу.
Пассажиры при этом должны сложить использованную постель.
Проводник также имеет право заранее напомнить об этом, чтобы избежать задержек и организационных проблем.
Какие обязанности имеют пассажиры
Правила перевозок предусматривают, что пассажиры должны соблюдать требования проводника и не препятствовать его работе.
В то же время есть и обратная обязанность - проводник должен помочь с постелью тем, кто в этом нуждается. Речь идет о:
- людях с инвалидностью;
- пассажирах пожилого возраста;
- больных;
- пассажирах с маленькими детьми.
Что это означает на практике
Фактически постель в поезде - это не просто дополнительная опция, а часть сервиса, которая четко регулируется правилами.
Пассажиры получают полный комплект и комфорт, но при этом должны соблюдать установленный порядок - в частности, подготовить постель к сдаче перед прибытием.
В "Укрзалізниці" подчеркивают, что эти требования позволяют обеспечить качественные перевозки и быструю подготовку вагонов к следующим поездкам.
