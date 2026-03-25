ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Постель в поезде: все, что нужно знать пассажирам о новых ценах и правилах пользования

14:16 25.03.2026 Ср
3 мин
В марте в поездах выросла стоимость постельного белья
aimg Татьяна Веремеева
Постель в поезде: все, что нужно знать пассажирам о новых ценах и правилах пользования Фото: Постель в вагоне (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В Украине с марта 2026 года изменилась стоимость пользования постельным бельем в поездах. В то же время "Укрзализныця" напоминает: эта услуга имеет четкие правила - как для пассажиров, так и для проводников.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит постель в поезде и что входит в стоимость.

Главное:

  • С 1 марта 2026 года стоимость пользования постелью в поездах выросла: 95 гривен в купе и плацкарте и 180 гривен в вагонах СВ.
  • В комплект обязательно входят матрас, подушка, одеяло, наволочка, две простыни, полотенце и защитные чехлы.
  • По правилам гигиены строго запрещено пользоваться матрасом или подушкой без постели.
  • Проводник обязан организовать сбор белья за 30 минут до прибытия, а пассажиры должны сложить использованные вещи.
  • Проводники должны помогать с постелью людям с инвалидностью, больным, пожилым людям и пассажирам с маленькими детьми.
  • Оплата за постель является отдельной от билета и включает пользование полным спальным инвентарем в течение поездки.

Речь идет не только о комфорте во время поездки, но и о регламентированной услуге, которая включает конкретный набор вещей и обязательные действия перед прибытием.

Сколько теперь стоит постель

В "Укрзализныце" в комментарии для РБК-Украина рассказали, что с 1 марта 2026 года пользование постельными принадлежностями подорожало.

Теперь за комплект нужно заплатить:

  • 95 гривен - в купейных и плацкартных вагонах (ранее - 80 гривен);
  • 180 гривен - в вагонах СВ и РИЦ (ранее - 120 гривен).

Повышение составило соответственно 15 и 60 гривен.

Эта оплата является отдельной от стоимости билета и предусматривает не только белье, но и пользование спальным местом в целом.

Что входит в комплект

Постель в поезде - это не только простыня или наволочка. По правилам, пассажиру предоставляют полный набор:

  • матрас и подушку;
  • одеяло (в зависимости от сезона);
  • наволочку, простыню и полотенце;
  • защитные чехлы.

В то же время в компании обращают внимание на важный нюанс: пользоваться матрасом или подушкой без постельного белья запрещено. Это объясняют гигиеническими требованиями.

Почему проводники собирают постель заранее

Отдельная тема, которая часто вызывает дискуссии среди пассажиров, - это сбор постели еще до прибытия поезда. В "Укрзализныце" объясняют, что это не инициатива проводников, а обязательная норма.

Согласно правилам, примерно за 30 минут до конечной станции проводник должен организовать сбор белья. Это нужно, чтобы успеть подготовить вагон к следующему рейсу.

Пассажиры при этом должны сложить использованную постель.

Проводник также имеет право заранее напомнить об этом, чтобы избежать задержек и организационных проблем.

Какие обязанности имеют пассажиры

Правила перевозок предусматривают, что пассажиры должны соблюдать требования проводника и не препятствовать его работе.

В то же время есть и обратная обязанность - проводник должен помочь с постелью тем, кто в этом нуждается. Речь идет о:

  • людях с инвалидностью;
  • пассажирах пожилого возраста;
  • больных;
  • пассажирах с маленькими детьми.

Что это означает на практике

Фактически постель в поезде - это не просто дополнительная опция, а часть сервиса, которая четко регулируется правилами.

Пассажиры получают полный комплект и комфорт, но при этом должны соблюдать установленный порядок - в частности, подготовить постель к сдаче перед прибытием.

В "Укрзалізниці" подчеркивают, что эти требования позволяют обеспечить качественные перевозки и быструю подготовку вагонов к следующим поездкам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Поезда
Новости
Аналитика
