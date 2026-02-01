Лучше, чем F-16: Украина может получить "грифоны" с ракетами Meteor

Украина и Швеция обсудили предоставление новой военной помощи Киеву, а также будущую передачу Украине истребителей Gripen и ракет ПВО большой дальности Meteor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

По заявлению Минобороны, Швеция сейчас готовит передачу Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи. В его состав войдут средства ПВО, радары от Saab, системы радиоэлектронной борьбы и дроны - в частности для дальнобойных ударов (deep strike).

Отдельно заявляется, что министр обороны Михаил Федоров обсудил со своим шведским коллегой Полом Йонсоном ряд важных вопросов:

противодействие баллистическим ракетам через PURL;

запуск программы Brave-Sweden для оборонных инноваций (аналогично украинскому Brave1);

передачу истребителей Gripen и дальнобойных ракет Meteor.

"Грифоны" и "Метеоры": что о них известно

Gripen E (Saab JAS 39E) - это современный многоцелевой истребитель шведской разработки и производства, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море. Он способен как перехватывать цели, так и наносить высокоточные удары. Подробнее о шведских самолетах можно прочитать здесь.

Украина уже давно проявляет интерес к шведским самолетам. Вопрос Gripen остается актуальным даже несмотря на то, что сейчас на вооружении ВСУ находятся американские истребители F-16 и французские самолеты Mirage.

Еще в 2023 году Швеция разрешила обучать украинских пилотов на истребителях Gripen. Впоследствии шведский парламент поддержал поставки самолетов в Украину. Таким образом, готовилась почва для передачи истребителей украинцам.

Вместе со шведским самолетом Украина хочет получить самую дальнобойную ракету "воздух-воздух", которую имеет НАТО. Речь идет о ракете MBDA Meteor - ее заявленная дальность составляет более 200 километров. Это значительно больше, чем те возможности истребителей F-16, которые сегодня Украина имеет в своем авиапарке.

Использоваться ракета может применяемыми истребителями Gripen C/D, которые Украина хотела бы получить в 2026 году. Целеуказание будут предоставлять самолеты ДРЛО Saab 340 AEW&C, две единицы которых Швеция также обещала Украине.