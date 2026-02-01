Лучше, чем F-16: Украина может получить "грифоны" с ракетами Meteor
Украина и Швеция обсудили предоставление новой военной помощи Киеву, а также будущую передачу Украине истребителей Gripen и ракет ПВО большой дальности Meteor.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
По заявлению Минобороны, Швеция сейчас готовит передачу Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи. В его состав войдут средства ПВО, радары от Saab, системы радиоэлектронной борьбы и дроны - в частности для дальнобойных ударов (deep strike).
Отдельно заявляется, что министр обороны Михаил Федоров обсудил со своим шведским коллегой Полом Йонсоном ряд важных вопросов:
- противодействие баллистическим ракетам через PURL;
- запуск программы Brave-Sweden для оборонных инноваций (аналогично украинскому Brave1);
- передачу истребителей Gripen и дальнобойных ракет Meteor.
"Грифоны" и "Метеоры": что о них известно
Gripen E (Saab JAS 39E) - это современный многоцелевой истребитель шведской разработки и производства, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море. Он способен как перехватывать цели, так и наносить высокоточные удары. Подробнее о шведских самолетах можно прочитать здесь.
Украина уже давно проявляет интерес к шведским самолетам. Вопрос Gripen остается актуальным даже несмотря на то, что сейчас на вооружении ВСУ находятся американские истребители F-16 и французские самолеты Mirage.
Еще в 2023 году Швеция разрешила обучать украинских пилотов на истребителях Gripen. Впоследствии шведский парламент поддержал поставки самолетов в Украину. Таким образом, готовилась почва для передачи истребителей украинцам.
Вместе со шведским самолетом Украина хочет получить самую дальнобойную ракету "воздух-воздух", которую имеет НАТО. Речь идет о ракете MBDA Meteor - ее заявленная дальность составляет более 200 километров. Это значительно больше, чем те возможности истребителей F-16, которые сегодня Украина имеет в своем авиапарке.
Использоваться ракета может применяемыми истребителями Gripen C/D, которые Украина хотела бы получить в 2026 году. Целеуказание будут предоставлять самолеты ДРЛО Saab 340 AEW&C, две единицы которых Швеция также обещала Украине.
Что касается новых модификаций шведского истребителя - в октябре 2025 года стало известно, что Киев и Стокгольм договорились о большом оборонном соглашении, согласно которому Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E.
Изготавливать самолеты будут в течение следующих 15 лет. Первые из них Украина получит от Швеции через три года. В случае нехватки денег у Украины финансировать сделку могут за счет замороженных активов России. Но именно из-за слишком долгого периода ожидания новых самолетов Украина хотела бы получить еще и подержанные Gripen C/D.