Швеция уточнила, когда сможет начать поставки Gripen E в Украину

Швеция, Среда 22 октября 2025 18:40
Швеция уточнила, когда сможет начать поставки Gripen E в Украину Фото: Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина получит от Швеции первые истребители Gripen в течение трех лет.

Как передает РБК-Украина, об этом шведский премьер Ульф Кристерссон заявил во время общения с журналистами в Швеции.

Он отметил, что Украина получит новое поколение, которое недавно было представлено в Швеции. Развертывание производства этих самолетов только начинается.

"Поэтому говорим где-то о трех годах - это то, когда мы сможем начать поставки. И мы не можем поставить все 150 самолетов одной партией. В течение следующих трех лет будут возможны поставки", - отметил Кристерссон.

Gripen для Украины

Напомним, Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E - их производство уже началось. Всего на это потребуется около 10-15 лет.

Кристерссон отметил, что Швеция и Украина уже подписали меморандум о намерениях. Такое количество истребителей в два раза превысит самый большой на сегодня объем продаж Швеции.

Во время визита в Швецию украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что шведские истребители являются одними из лучших в мире.

"Я не хочу раскрывать всех деталей относительно наших шагов, но для нашей армии Gripen - это приоритет. Вот почему мы их выбрали. Это вопрос средств, маневра, того, как это использовать", - отметил президент.

Отметим, в 2023 году, Швеция разрешила обучать украинских пилотов на истребителях Gripen. Впоследствии парламент страны поддержал поставки этих самолетов в Украину.

Но 28 мая 2024 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что западные страны попросили Стокгольм "подождать" с передачей Gripen. Причиной было то, что в то время основное внимание якобы уделялось введению в эксплуатацию истребителей F-16 в Украине.

