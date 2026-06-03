Сибига ответил на претензии Польши из-за подразделения имени героев УПА
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на претензии Польши, которая возмутилась из-за решения присвоить почетное наименование "имени героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сибиги.
По словам главы МИД, украинские военные сами выбрали название для подразделения. При этом он подчеркнул, что "наши защитники заслуживают безусловного уважения".
"Сегодня именно они, ценой своего здоровья и часто жизни держат линию фронта и защиты всей Европы от российской угрозы. И платят за это самую высокую цену. Я точно знаю, что наши военные даже близко не имели ничего антипольского на уме. Для них речь шла о чествовании тех, кто так же много лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий", - отметил Сибига.
Он напомнил, что Украина так же как и Польша "очень тяжело боролась за свою независимость".
"Мы благодарны Польше за ее лидерскую роль в поддержке Украины в это страшное время войны. Стремимся обсуждать все вопросы, в том числе и самые сложные, в духе взаимопонимания и открытости. Призываем к диалогу и укреплению наших отношений в соответствии с приоритетами безопасности и благополучного будущего наших государств", - добавил министр.
Сибига также напомнил о "конструктивном диалоге" между странами, который удалось выстроить за последнее время.
"Нельзя подрывать его и раскручивать маховик ненависти. Тем более в условиях, когда над всеми нами - украинцами, поляками, другими европейцами - снова нависает угроза со стороны нашего извечного врага, России", - отметил глава МИД.
Министр призвал "снизить градус эмоций, оставить общую историю на рассмотрение специалистов-историков и сфокусироваться вместе на противодействии общему врагу, укреплении нашей европейской безопасности, защите свободного будущего наших народов".
Скандал с Польшей из-за УПА
Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" наименование "имени Героев УПА". Соответствующее решение было принято за образцовое выполнение военнослужащими боевых задач.
Реагируя на этот шаг, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что допускает возможность лишения Зеленского высшей государственной награды Польши.
В МИД Украины подчеркнули, что Киев не имел целью оскорбить польский народ. В ведомстве подчеркнули, что для Украины УПА является символом борьбы против московской имперской политики и оккупации.
В то же время в Польше призывают заблокировать вступление Украины в ЕС из-за решения Зеленского по УПА. А власти Люблина сняли флаг Украины со здания городской ратуши, который вывесили там еще в 2022 году в знак солидарности.
Подробнее о новом скандале между Украиной и Польшей читайте в материале РБК-Украина.