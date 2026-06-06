Вице-премьер Польши очертил Буданову "границы, которые нельзя переступить"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Косиняка-Камыша в Х.

Косиняк-Камыш отметил, что исторические вопросы являются важной частью украинско-польского диалога.

"Польша и Украина являются партнерами в вопросах безопасности. Но когда речь идет об исторических вопросах, мы должны говорить друг другу правду, потому что только тогда мы можем строить будущее", - написал вице-премьер.

По его словам, на встрече с главой Офиса Президента Украины Кириллом Будановым он очертил ожидания Польши относительно решения Киева присвоить одной из воинских частей наименование в честь УПА.

"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя переступить", - подчеркнул глава польского Минобороны.