Повінь на Заході України і можливе посилення карантину: новини за 23 червня

Захід України страждає від сильного паводку, в трьох областях країни можуть ввести більш жорсткий карантин, в Києві у кафе та ресторанах дозволили приймати гостей всередині приміщень. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 23 червня, - в матеріалі РБК-Україна

На заході України оголосили червоний рівень небезпеки через негоду

Погода в Івано-Франківській та Чернівецькій областях різко погіршилась. Синоптики оголосили червоний рівень небезпеки. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У Львівській області вийшла з берегів річка, затоплено село. Також затопило курорт Буковель: замість доріг течуть річки (відео)

Вже створено обласний штаб з надзвичайної ситуації по ліквідації наслідків паводку.

Україна потрапила до списку країн "червоної зони"

Україна станом на початок тижня потрапила до списку країн "червоної зони". Це означає, що вона не відповідає критеріям захворюваності на COVID-19 для активного відновлення міжнародного авіасполучення. Про це йдеться в повідомленні Державного агентства розвитку туризму України в Facebook.

"Україна потрапила до "червоної зони", так як показник захворювання на COVID-19 складає більше 40 випадків на добу на 100 000 населення", - йдеться в повідомленні.

Вибух на Позняках: пошукові роботи закінчилися

Станом на 14:00, 23 червня, пошуково-рятувальні роботи в Києві на місці вибуху в житловому будинку на Позняках завершені. Під завалами більше немає загиблих.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві повідомили, що рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих осіб.

У трьох областях можуть ввести більш жорсткий карантин

У Львівській, Волинській та Закарпатській областях можуть ввести більш жорсткі обмеження. Саме в цих регіонах за останні три доби значно зросла кількість нових випадків COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

У Києві кафе і ресторанам дозволили приймати гостей всередині приміщень

У Києві закладам кафе, ресторанам та іншим закладам громадського харчування дозволили приймати гостей усередині приміщень. Ряд обмежень при цьому збережеться.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 22 червня.

Окрім того в Києві дозволили роботу ТРЦ, фітнес-центрів і кінотеатрів.

Зеленський "увірвався" у чат далекобійників (відео)

Відео з Володимиром Зеленським несподівано з'явилося в Viber-групі для далекобійників "ГВК ваговий контроль". У цій групі водії діляться досвідом про те, як об'їхати ваговий контроль та пости.

Відео з президентом Зеленським з'явилося під одним з постів у групі для далекобійників. Володимир Зеленський розповів, що в Україні зараз велику увагу приділяють будівництву доріг і він навіть не підозрював, що є така проблема – як зберегти дороги.

Президент запевнив, що всіх порушників знайдуть і "буде боляче".