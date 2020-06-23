Зеленський пригрозив покаранням далекобійникам за їзду перевантаженим транспортом

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент запевнив, що всіх порушників знайдуть і "буде боляче"

Президент Володимир Зеленський закликає водіїв-далекобійників не шукати обхідні шляхи для проїзду з перевантаженим транспортом українськими дорогами. Він пригрозив порушникам покаранням.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Він нагадав, що існує домовленість зі Службою безпеки України, з Нацполіцією і Державтоінспекцією, щоб зробити пропускні пункти і уникнути перевантаженості доріг.

"Якось вони об'їжджають. То вони вночі перевантажені їдуть і розбивають дороги, то чомусь об'їжджають центральні дороги", - заявив Зеленський.

Президент розповів, що знайшов у соцмережах групу під назвою "МВК "Ваговий контроль" і підключився до неї. У групі перебувають 17 тис. 864 людини. Зеленський зазначив, що в співтоваристві далекобійники рекомендували один одному найкращі шляхи для проїзду.

"Розвеселили ви мене. Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, "засранці". Ми тут хочемо щось хороше зробити для країни, а ви допомагати не можете, то хоча б трохи не заважайте. Тому що все одно все чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче", - сказав глава держави.

Нагадаємо, в середині червня Зеленський провів селекторну нараду, в ході якої доручив патрульній поліції взяти контроль над габаритно-ваговими обмеженнями.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня 2019 року в Україні набув чинності закон для запобігання руйнуванню доріг, який передбачає штрафи за перевантаженість автомобіля.

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Автор: Юлия Струк