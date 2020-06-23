На заході України оголосили червоний рівень небезпеки через негоду

Фото: наслідки негоди на заході України (facebook.com/MNSCHE)

До кінця дня в двох областях надзвичайно сильні дощі

Погода в Івано-Франківській та Чернівецькій областях різко погіршилась. Синоптики оголосили червоний рівень небезпеки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, до кінця дня в цих областях надзвичайно сильні дощі.

Разом з тим, голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у відеозверненні попередив про значне підвищення рівня води у річці Прут через опади.

"І сильні опади призведуть до стрімкого, різкого підвищення рівня води у річці Прут в межах міста Чернівці. Прогнозований рівень підняття до 6 метрів", - повідомив він.

Терміново Повідомлення про підняття рівня води у річках Чернівецької області Опубліковано Сергій Осачук Вівторок, 23 червня 2020 р.

Осачук закликає людей забезпечити безпеку власної оселі і бути готовим до евакуації.

"Стосується також і течії нижче міста Чернівці у Новоселицькому районі, де уже зараз є великі підтоплення в районі села Маршенці. Може піднятись рівень води у річці Прут навіть до 10 метрів", - заявив він.

Уже створено обласний штаб з надзвичайної ситуації по ліквідації наслідків паводку.

Як наголосив голова ОДА, максимальне підняття рівня води буде відбуватись з 21:00 до 3:00.

Зазначимо, останні дні на заході України йдуть сильні дощі, через що в двох областях були введені надзвичайні заходи небезпеки.

Фото: наслідки негоди на заході України (facebook.com/MNSCHE)

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов в Україні сталось чотири зсуви ґрунту, та знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях.

Крім того, в Карпатах через погіршення погодних умов загинули троє людей.

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Автор: Анастасия Рокитна