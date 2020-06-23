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У Києві кафе і ресторанам дозволили приймати гостей всередині приміщень

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 17:35
У Києві кафе і ресторанам дозволили приймати гостей всередині приміщень
Фото: карантин (РБК-Україна)

При цьому ряд обмежень збережеться

У Києві закладам кафе, ресторанам та іншим закладам громадського харчування дозволили приймати гостей усередині приміщень. Ряд обмежень при цьому збережеться.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 22 червня.

Так, у розпорядженні описані та правила роботи кафе і ресторанів всередині приміщень.

Закладам поки заборонено відкривати дитячі кімнати, проводити банкети (максимум - 10 осіб), відкривати буфети самообслуговування і готувати їжу на відкритих кухнях.

Відвідувачі закладів громадського харчування можуть увійти в приміщення тільки в супроводі персоналу. Люди з підвищеною температурою або ознаками ГРВІ не будуть допускатися на територію закладів.

Також кафе та ресторани будуть мати обов'язок встановити антисептики, рідке мило, паперові рушники, проводити вологе прибирання на кухні та літніх майданчиках тощо. Використані маски та рукавички потрібно збирати окремо.

Працівники зобов'язані обслуговувати гостей в масках і рукавичках. Гості повинні бути в масці, коли заходять в заклад і пересуваються по ньому.

Нагадаємо, раніше у Держспоживслужбі назвали умови ослаблення карантину в Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, що Київ і Вінницька область готові до ослаблення карантину відповідно до нової методології оцінювання епідеміологічної ситуації в регіонах.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КиївкафекарантинресторанКоронавірус
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