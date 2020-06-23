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У Києві дозволили роботу ТРЦ, фітнес-центрів і кінотеатрів

Новини » Коронавірус     23.06.2020 - 19:58
У Києві дозволили роботу ТРЦ, фітнес-центрів і кінотеатрів
Фото: карантин (РБК-Україна)

Кінотеатри, ТРЦ і фітнес-центри виключили з переліку заборонених видів діяльності під час карантину

У Києві дозволили працювати кінотеатрам, фітнес-центрам, торгово-розважальним комплексам та іншим видам бізнесу. Вони виключені з переліку заборонених видів діяльності під час карантину у столиці.

Про це свідчить розпорядження №58 від 22 червня 2020 року від керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Валентина Мондриївського, розміщене на сайті Київської міської державної адміністрації розпорядженні.

Згідно з розпорядженням, виключені зі списку заборонених такі види діяльності:

  • театри;
  • кінотеатри;
  • музеї;
  • розважальні центри;
  • басейни (в тому числі в спорткомплексах та фітнес-центрах).

При цьому заборонена діяльність:

  • дитячих оздоровчих таборів;
  • проведення госпіталізацій і планових операцій у лікарнях, а також капремонтів житла.

Крім того, влада столиці дозволила участь груп понад 10 осіб у зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних екзаменах та у ряді інших кваліфікаційних іспитів і тестувань.

Також РБК-Україна писало, що у Києві кафе і ресторанам дозволили приймати гостей усередині приміщень.

Нагадаємо, раніше у Держспоживслужбі назвали умови ослаблення карантину в столиці.

Зазначимо, Київ і Вінницька область готові до ослаблення карантину відповідно до нової методології оцінювання епідеміологічної ситуації в регіонах.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Київкафекарантинресторан
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