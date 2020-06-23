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Україна потрапила до списку країн "червоної зони"

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 16:29
Україна потрапила до списку країн "червоної зони"
Фото: Україна увійшла до "червоної зони" (dpsu.gov.ua)

В Україні фіксується понад 40 випадків COVID-19 на 100 тисяч населення

Україна станом на початок тижня потрапила до списку країн "червоної зони". Це означає, що вона не відповідає критеріям захворюваності на COVID-19 для активного відновлення міжнародного авіасполучення.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства розвитку туризму України в Facebook.

Повідомляється, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "зеленої" і "червоної зони" станом на 22 червня

"Україна потрапила до "червоної зони", так як показник захворювання на COVID-19 складає більше 40 випадків на добу на 100 000 населення", - йдеться в повідомленні.

При цьому популярні серед українців такі країни як Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються в "зеленій зоні".

Зазначимо, Євросоюз також рекомендував розглядати критерій не більше 40 активних випадків на 100 тис. населення як умову відкриття кордонів для громадян третіх країн з 1 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія з 21 червня відкрила кордони для іноземних туристів, проте України у списку немає.

Раніше також уряд Чорногорії дозволив в'їзд туристам з України, однак українці повинні мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений не раніше, ніж за 48 годин до поїздки.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України туризмавиасообщениеCOVID-19Коронавірус
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