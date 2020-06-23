Вибух на Позняках: пошукові роботи закінчилися

Фото: поледствия вибуху в будинку на Позняках (РБК-Україна)

Під завалами загиблих більше немає

Станом на 14:00, 23 червня, пошуково-рятувальні роботи в Києві на місці вибуху в житловому будинку на Позняках завершені. Під завалами більше немає загиблих.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві повідомили, що рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих осіб.

"За оперативною інформацією, під завалами загинули більше немає. Подальше планування і розбір зруйнованого під'їзду будуть організовані Київською міською державною адміністрацією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вибух стався в неділю, 23 червня, в багатоповерхівці на вул. Соломії Крушельницької, 1/5. За даними поліції, вибухнула газоповітряна суміш без подальшого горіння, хоча раніше розглядали версію з вибухівкою.

В результаті були зруйновані квартири на п'ятому, шостому, сьомому і восьмому поверсі багатоповерхівки. Розбір завалів ускладнювався загрозою обвалення всієї секції. Мешканців будинку евакуювали та тимчасово розселили.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня на місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку на Позняках був виявлений п'ятий загиблий.

За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження, прокуратура кваліфікувала вибух, як порушення правил безпеки при поводженні з газом, яке призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.

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Автор: Максим Зайченко