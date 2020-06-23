У Львівській області вийшла з берегів річка, затоплено село

Фото: річка Туринка (mvs.gov.ua)

Наразі поліція та рятувальники надають мешканцям села необхідну допомогу

Сьогодні у Львівській області через сильні дощі вийшла з берегів річка Туринка. Внаслідок повені було підтоплено село Зарічне.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, річка Туринка вийшла з берегів близько третьої години ночі та підтопила близько 100 житлових будинків і 105 господарських будівель. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція.

Зокрема, вони надають мешканцям села необхідну допомогу, стежать за безпекою дорожнього руху та підтримують правопорядок.

Фото: річка Туринка вийшла з берегів (mvs.gov.ua)

Як зазначається, за допомогою човнів рятувальники допомогли вже трьом особам, з них одна потребувала медичної допомоги.

Правоохоронці закликають водіїв тимчасово утриматися від поїздок дорогами між населеними пунктами Великі Дідушичі - Зарічне, Баня Лисовецька - Лани Соколівські. Також ділянками доріг між селами Лани Соколівські - Малі Дідушичі та Подорожне - Зарічне. Там через повінь тимчасово обмежено рух транспорту.

Нагадаємо, у зв’язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій області затопило 9 районів, введені надзвичайні заходи безпеки.

Також там було оголошено синоптиками червоний рівень небезпеки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок ускладнення погодних умов в Україні сталось чотири зсуви ґрунту, та знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський