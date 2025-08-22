Зачем гарантии агрессору? Зеленский раскритиковал российские требования

Зеленский объяснил, что Украине гарантии безопасности нужны для того, чтобы точно понимать - Россия не решится снова напасть. То есть это гарантии безопасности от агрессора, поскольку Россия напала на Украину, а не наоборот.

"Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я честно говоря, пока не знаю кто им угрожает. Они на нас напали и они на нашей (земле - ред.). Я не совсем понимаю какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего? Поэтому для меня это пока не понятно в чем смысл реальный", - возмутился президент.