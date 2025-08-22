Навіщо гарантії агресору? Зеленський розкритикував російські вимоги

Зеленський пояснив, що Україні гарантії безпеки потрібні для того, щоб точно розуміти - Росія не наважиться знову напасти. Тобто це гарантії безпеки від агресора, оскільки Росія напала на Україну, а не навпаки.

"Коли Росія підіймає питання щодо гарантій безпеки, я чесно кажучи, поки що не знаю хто їм загрожує. Вони на нас напали й вони на нашій (землі - ред.). Я не зовсім розумію які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого? Тому для мене це поки що не зрозуміло в чому зміст реальний", - обурився президент.