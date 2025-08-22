Навіщо гарантії агресору? Зеленський розкритикував російські вимоги

Президент України Володимир Зеленський розкритикував російські вимоги, зокрема заяви Кремля щодо "гарантій безпеки" для Росії. Росіянам жодних гарантій бути не повинно, оскільки вони - агресори.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Києві.
Зеленський пояснив, що Україні гарантії безпеки потрібні для того, щоб точно розуміти - Росія не наважиться знову напасти. Тобто це гарантії безпеки від агресора, оскільки Росія напала на Україну, а не навпаки.
"Коли Росія підіймає питання щодо гарантій безпеки, я чесно кажучи, поки що не знаю хто їм загрожує. Вони на нас напали й вони на нашій (землі - ред.). Я не зовсім розумію які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого? Тому для мене це поки що не зрозуміло в чому зміст реальний", - обурився президент.
Зазначимо, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва не прийме жодних колективних гарантій безпеки без своєї участі. Він підкреслив, що Кремль вимагатиме права вето, а також залучення Китаю.
У Києві таку умову назвали неприйнятною. У Білому домі взагалі висміяли таку пропозицію. Дісталося росіянам і від Євросоюзу - єврокомісар Андрюс Кубілюс висміяв як Лаврова, так і російського диктатора Володимира Путіна.
При цьому заява Лаврова про те, що державами-гарантами безпеки для України можуть виступити РФ, Китай і США, фактично зірвала переговори Москви з Вашингтоном.