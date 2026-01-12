"НАТО способно развеять эти опасения": Каллас о словах Трампа по безопасности Гренландии

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ответ на слова президента США Дональда Трампа об опасениях относительно безопасности Гренландии заявила, что НАТО в состоянии их развеять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Каллас также заявила, что Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим союзником ЕС, но добавила, что сейчас "партнерство находится в сложной фазе".

Она также подчеркнула, что Гренландия имеет стратегическое значение.

" Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения относительно безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения ", - сказала Каллас.

Что предшествовало

Напомним, ранее Дональд Трамп не исключил возможности "возвращения" Гренландии к США, и даже ценой распада НАТО. Американский президент считает Альянс малоэффективным без ведущей роли Соединенных Штатов.

Кроме того, Трамп заявил, что если США не возьмут контроль над Гренландией, тогда это обязательно сделает Россия или Китай. Он добавил, что ее оборона - это лишь "две собачьи упряжки".

По словам спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри, после Второй мировой войны Дания "оккупировала" остров, восстановив над ним контроль "в обход протоколов ООН".

В Дании резко отреагировали на такие посягательства со стороны США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии и уважать суверенитет королевства. А в Гренландии представители всех пяти политических партий заявили, что гренландский народ не желает быть американцами.

На этом фоне Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками относительно возможного развертывания военных сил в Гренландии для усиления безопасности в Арктике и снятия беспокойства президента США Дональда Трампа.

Отметим, Германия может предложить создать совместную миссию НАТО с официальной целью мониторить и защищать интересы безопасности Альянса в Арктическом регионе. На самом же деле главной задачей новой миссии будет защита Гренландии.