Германия предлагает НАТО создать военную миссию для защиты Гренландии, - Bloomberg

Германия может предложить создать совместную миссию НАТО с официальной целью мониторить и защищать интересы безопасности Альянса в Арктическом регионе. На самом же деле главной задачей новой миссии будет защита Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники рассказали изданию, что образцом для новой миссии может стать действующая Baltic Sentry, которую основали год назад для защиты безопасности НАТО в Балтийском море. Миссия, которую могут назвать Arctic Sentry, будет сосредоточена на обеспечении безопасности Гренландии.

Издание напомнило, что после успеха операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп вернулся к идее установить контроль над Гренландией. Остров принадлежит Дании, союзнику США по НАТО, но Трампа это не останавливает - он прикрывается "соображениями национальной безопасности".

Посягательства Трампа вызвали возмущение в Европе. Например, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что США должны уважать Данию, суверенитет Гренландии (которая именно статус самоуправляемой территории) и международное право.

"Решать будущее Гренландии должны исключительно Дания и Гренландия. Территориальный суверенитет и целостность должны уважаться. Эти принципы международного права применяются ко всем, включая Соединенные Штаты", - сказал он.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль должен посетить Вашингтон в ближайшие дни. Там он встретится с государственным секретарем США Марко Рубио и планирует обсудить с ним Гренландию.

"Там, где существуют разные взгляды, мы хотим работать над этими разногласиями в диалоге, чтобы должным образом выполнить нашу общую ответственность за мир и безопасность... Законные интересы всех союзников НАТО, а также интересы жителей региона, должны быть в центре наших соображений. Конечно, это также касается Гренландии и ее народа", - сказал министр представителям СМИ.