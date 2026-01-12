Спецпосланник Трампа по Гренландии обвинил Данию в "оккупации" острова

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что после Второй мировой войны Дания "оккупировала" остров, восстановив над ним контроль "в обход протоколов ООН".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети X.

Позиция спецпосланника

Губернатор Луизианы, назначенный Дональдом Трампом на должность спецпосланника, отметил важность исторического контекста в отношениях между США, Данией и Гренландией:

Роль США: Лендри в заметке отметил, что во время Второй мировой войны, когда Дания была оккупирована нацистами, суверенитет Гренландии обеспечивали именно Соединенные Штаты.

Обвинения в адрес Дании: Политик утверждает, что после завершения войны Дания "снова оккупировала" остров, проигнорировав нормы и протоколы ООН.

Характер отношений: Он подчеркнул, что в вопросе Гренландии для США речь идет о "гостеприимстве, а не о враждебности".

Это должно быть о гостеприимстве, а не враждебность. @realDonaldTrump https://t.co/2MnIZGQjMU - Губернатор Джефф Лэндри (@LAGovJeffLandry) 11 января 2026 г .

Посягательство США на Гренландию

По данным источников Politico, Вашингтон рассматривает возможность установления контроля над островом в ближайшие месяцы. Вероятными сроками реализации этих планов называют период до 4 июля (250-летие независимости США) или до промежуточных выборов в ноябре 2026 года.

Президент Дональд Трамп аргументирует необходимость контроля над Гренландией стратегическими целями: по его словам, остров "окружен" флотами России и Китая, поэтому он критически важен для обороны Соединенных Штатов.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже призвала США прекратить угрозы аннексией, подчеркнув, что Гренландия не продается.

Глава датского правительства Метте Фредериксен подчеркнула недопустимость давления со стороны Вашингтона.

"Я решительно призываю Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и в адрес другого народа, который очень четко заявил, что они не продаются", - добавила премьер.

Она также отметила, что безопасность региона уже обеспечена имеющимися международными договорами и членством в Альянсе.