ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Спецпосланник Трампа по Гренландии обвинил Данию в "оккупации" острова

Вашингтон, Понедельник 12 января 2026 11:54
UA EN RU
Спецпосланник Трампа по Гренландии обвинил Данию в "оккупации" острова Фото: Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что после Второй мировой войны Дания "оккупировала" остров, восстановив над ним контроль "в обход протоколов ООН".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети X.

Позиция спецпосланника

Губернатор Луизианы, назначенный Дональдом Трампом на должность спецпосланника, отметил важность исторического контекста в отношениях между США, Данией и Гренландией:

  • Роль США: Лендри в заметке отметил, что во время Второй мировой войны, когда Дания была оккупирована нацистами, суверенитет Гренландии обеспечивали именно Соединенные Штаты.

  • Обвинения в адрес Дании: Политик утверждает, что после завершения войны Дания "снова оккупировала" остров, проигнорировав нормы и протоколы ООН.

  • Характер отношений: Он подчеркнул, что в вопросе Гренландии для США речь идет о "гостеприимстве, а не о враждебности".

Посягательство США на Гренландию

По данным источников Politico, Вашингтон рассматривает возможность установления контроля над островом в ближайшие месяцы. Вероятными сроками реализации этих планов называют период до 4 июля (250-летие независимости США) или до промежуточных выборов в ноябре 2026 года.

Президент Дональд Трамп аргументирует необходимость контроля над Гренландией стратегическими целями: по его словам, остров "окружен" флотами России и Китая, поэтому он критически важен для обороны Соединенных Штатов.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже призвала США прекратить угрозы аннексией, подчеркнув, что Гренландия не продается.

Глава датского правительства Метте Фредериксен подчеркнула недопустимость давления со стороны Вашингтона.

"Я решительно призываю Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и в адрес другого народа, который очень четко заявил, что они не продаются", - добавила премьер.

Она также отметила, что безопасность региона уже обеспечена имеющимися международными договорами и членством в Альянсе.

Напомним, президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости контроля над Гренландией, объясняя это угрозой со стороны России и Китая.

Он назвал действующую систему защиты острова неэффективной, заявив, что его оборона - это лишь "две собачьи упряжки". Трамп подчеркнул, что не позволит геополитическим противникам США захватить власть в регионе.

В то же время в Дании и самой Гренландии призывы к "соглашению" восприняли резко негативно. Гренландские политики подчеркнули, что народ не желает становиться гражданами США, а премьер Дании Метте Фредериксен призвала Белый дом уважать суверенитет королевства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дания Гренландия
Новости
Первый 5G запустили во Львове: где можно подключиться и какие города на очереди
Первый 5G запустили во Львове: где можно подключиться и какие города на очереди
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году