"НАТО здатне розвіяти ці побоювання": Каллас про слова Трампа щодо безпеки Гренландії

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас у відповідь на слова президента США Дональда Трампа про побоювання щодо безпеки Гренландії заявила, що НАТО в змозі їх розвіяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Каллас також заявила, що Сполучені Штати як і раніше є найбільшим союзником ЄС, але додала, що зараз "партнерство знаходиться в складній фазі".

Вона також наголосила, що Гренландія має стратегічне значення.

" Гренландія належить її громадянам. Якщо є побоювання щодо безпеки острова, НАТО здатне розвіяти ці побоювання ", - сказала Каллас.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп не виключив можливості "повернення" Гренландії до США, і навіть ціною розпаду НАТО. Американський президент вважає Альянс малоефективним без провідної ролі Сполучених Штатів.

Крім того, Трамп заявив, що якщо США не візьмуть контроль над Гренландією, тоді це обов'язково зробить Росія чи Китай. Він додав, що її оборона - це лише "дві собачі упряжки".

За словами спецпосланця США по Гренландії Джеффа Лендрі, після Другої світової війни Данія "окупувала" острів, відновивши над ним контроль "в обхід протоколів ООН".

У Данії різко відреагували на такі зазіхання з боку США. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа припинити погрози на адресу Гренландії та поважати суверенітет королівства. А в Гренландії представники усіх п'яти політичних партій заявили, що гренландський народ не бажає бути американцями.

На цьому фоні Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії для посилення безпеки в Арктиці та зняття занепокоєння президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, Німеччина може запропонувати створити спільну місію НАТО з офіційною ціллю моніторити та захищати безпекові інтереси Альянсу в Арктичному регіоні. Насправді ж головним завданням нової місії буде захист Гренландії.