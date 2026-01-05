Конец НАТО? В Дании сделали мрачный прогноз из-за посягательств Трампа на Гренландию

Если США попытаются захватить Гренландию, особенно военным путем, это фактически поставит крест на НАТО, как на военном альянсе и на системе безопасности, которая установилась после завершения Второй мировой войны.

"Я считаю, что следует серьезно относиться к американскому президенту, когда он говорит, что хочет Гренландию... Но я также четко объясню, что если США решат атаковать военным путем другую страну НАТО, тогда все обвалится, включая НАТО, а следовательно, и безопасность, которая была установлена с конца Второй мировой войны", - сказала она.

Копенгаген крайне обеспокоен посягательствами действующей администрации США на Гренландию. Вашингтон прикрывается вопросами "безопасности", а Трамп упорно утверждает, что США " должны контролировать Гренландию". Впрочем, он не говорит, что это произойдет прямо сейчас.

"Мы будем беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца... Давайте поговорим о Гренландии через 20 дней", - заявил он журналистам 5 января на борту президентского самолета.