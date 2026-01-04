Премьер Дании обратилась к Трампу: прекратите угрозы против Гренландии

Дания призвала Дональда Трампа прекратить "угрозы" в отношении Гренландии. США не имеют права аннексировать ни одну из стран Датского королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она отметила, что совершенно нет смысла говорить о необходимости захвата Соединенными Штатами Гренландии. Фредериксен призвала Вашингтон "очень прямо" прекратить угрозы.

"Я решительно призываю Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и в адрес другого народа, который очень четко заявил, что они не продаются", - добавила премьер.

Она также напомнила об оборонных гарантиях НАТО и соглашение с США.

"Дания - а значит, и Гренландия - является членом НАТО, и мы уже имеем оборонное соглашение с США, а также увеличиваем инвестиции в безопасность Арктики", - подчеркнула глава правительства Дании.