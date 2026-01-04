ua en ru
Премьер Дании обратилась к Трампу: прекратите угрозы против Гренландии

Дания, Воскресенье 04 января 2026 23:23
UA EN RU
Премьер Дании обратилась к Трампу: прекратите угрозы против Гренландии Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Дания призвала Дональда Трампа прекратить "угрозы" в отношении Гренландии. США не имеют права аннексировать ни одну из стран Датского королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она отметила, что совершенно нет смысла говорить о необходимости захвата Соединенными Штатами Гренландии. Фредериксен призвала Вашингтон "очень прямо" прекратить угрозы.

"Я решительно призываю Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и в адрес другого народа, который очень четко заявил, что они не продаются", - добавила премьер.

Она также напомнила об оборонных гарантиях НАТО и соглашение с США.

"Дания - а значит, и Гренландия - является членом НАТО, и мы уже имеем оборонное соглашение с США, а также увеличиваем инвестиции в безопасность Арктики", - подчеркнула глава правительства Дании.

Напряженность вокруг Гренландии

Напомним, что жена помощника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага с подписью "незебаром". Это стало очередным сигналом интереса США к острову, богатому минералами и стратегически важному для безопасности.

Гренландия имеет широкое самоуправление с 1979 года, хотя оборона и внешняя политика остаются под контролем Дании. Большинство гренландцев поддерживает идею независимости, опросы показывают четкий отказ от присоединения к США.

Президент США Дональд Трамп снова поднял тему, которую впервые озвучил в начале своего второго срока, заявив о желании контролировать Гренландию, которая сейчас принадлежит Дании.

После неоднократных заявлений Трампа премьер Дании Метте Фредериксен в августе 2025 года обвинила окружение Трампа в попытках вмешательства в политические процессы Гренландии.

Также, Дания усилила оборону острова после новых посягательств Трампа. А сами жители острова, который имеет автономию в составе Дании, очень не в восторге от идеи Трампа.

