Трамп допускает "возвращение" Гренландии даже ценой распада НАТО, - NYT

Президент США Дональд Трамп заявил, что трансатлантический альянс НАТО мало эффективен без ведущей роли США. Таким образом он намекнул, что допускает возвращение Гренладии даже ценой распада трансатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В развернутом интервью изданию Дональд Трамп обсудил свое видение роли США в мире, свою власть и планы относительно Гренландии, Венесуэлы и НАТО.

На вопрос, что для него важнее - возвращение Гренландии или сохранение НАТО, Трамп не ответил прямо.

"Выбор может быть. Трансатлантический альянс по сути бесполезен без Соединенных Штатов в его основе", - подчеркнул Трамп.

О Гренландии глава США также отметил, что собственность дает больше возможностей.

"Собственность очень важна. Собственность дает то, чего нельзя получить через аренду или договор. Собственность дает элементы, которые не получишь подписав документ", - сказал он о Гренландии, которая контролируется Данией, союзником НАТО.

Президент также прокомментировал глобальные военные операции и свою свободу принимать решения.

"Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить", - заявил Трамп.

Также президент США добавил, что международное право не ограничивает его.

"Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять людям вред", - сказал он.

Трамп также выразил уверенность в своей роли в НАТО и влиянии на мировые дела.

"Я очень лоялен к Европе. Если бы не я, Россия уже бы имела всю Украину", - подчеркнул Трамп.

Относительно Венесуэлы, президент заявил, что время покажет, намекая, что США могут долго контролировать правительство и нефтяные ресурсы страны.

Что еще известно о Трампе и что он говорил

В течение года семья Трампа активно занималась международным бизнесом, что вызвало вопросы о возможном конфликте интересов.

Президент неоднократно защищал эти действия и собственную поддержку криптовалютной индустрии, подчеркивая экономическую выгоду для США.

Его комментарии по Гренландии и НАТО отражают давнюю позицию относительно сильного глобального лидерства Америки, а высказывания о "неограниченной власти" и собственной морали продолжают линию политики, которая отвергает традиционные международные ограничения на действия США.

Трамп также касался темы помилований известных лиц, заявив, что не планирует помиловать фигурантов резонансных дел, и подтвердил, что его администрация готова применить военную силу внутри страны в случае необходимости, повторяя идеи закона о восстании и федерализации Национальной гвардии.