Европа может ввести войска в Гренландию, чтобы снять опасения Трампа, - The Telegraph
Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками относительно возможного развертывания военных сил в Гренландии для усиления безопасности в Арктике и снятия беспокойства президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, военное руководство готовит планы потенциальной миссии НАТО на острове, который Трамп неоднократно публично угрожал захватить, аргументируя это соображениями безопасности.
В последние дни британские чиновники провели консультации с представителями Германии, Франции и других европейских стран, чтобы начать подготовительную работу.
Планы находятся на начальной стадии, однако могут предусматривать развертывание британских солдат, боевых кораблей и самолетов для защиты Гренландии от потенциальных угроз со стороны России и Китая.
Европейские страны надеются, что усиление их военного присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от идеи аннексии стратегически важного острова.
По замыслу союзников, это позволило бы американскому президенту заявить о "победе" для налогоплательщиков США, продемонстрировав, что Европа берет на себя большую часть расходов на безопасность Атлантического региона.
Гренландия является самоуправляемой территорией в составе Дании, которая входит в НАТО. В то же время остров имеет важное стратегическое значение и значительные залежи полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов, необходимых для современных технологий.
Источники The Telegraph отмечают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер "чрезвычайно серьезно" относится к угрозам со стороны России и Китая в Арктике и поддерживает необходимость активных действий.
Обсуждение усиления безопасности в регионе продолжаются в рамках НАТО, а потенциальная операция, вероятно, будет проходить под флагом Альянса и будет отдельной от действующих миссий в Балтии и Польше.
Планы Трампа относительно Гренландии
Напомним, Дональд Трамп не исключает возможности "возвращения" Гренландии даже ценой распада НАТО, считая Альянс малоэффективным без ведущей роли Соединенных Штатов.
Риторика Трампа в отношении Гренландии активизировалась после его заявлений в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В Дании, в состав которой Гренландия входит на правах автономии, резко отреагировали на такие посягательства со стороны США.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии и уважать суверенитет королевства.