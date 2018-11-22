У НАТО заявили, що Росія втручанням в роботу GPS допомогла альянсу

Фото: навчання НАТО (anakonda.do.wp.mil.pl)

Заступник генсека НАТО зазначила, що керівники навчань чекали подібних дій від РФ

Російська Федерація (РФ), намагаючись створити перешкоди в роботі GPS-обладнання під час навчань НАТО Trident-Juncture-2018, допомогла союзникам поліпшити свої навички. Про це заявила заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Геттемюллер програмі The West Block.

Вона зазначила, що керівники навчань чекали подібних дій від Росії.

"За їх словами, це дозволило краще потренуватися, оскільки спроба росіян в режимі реального часу втрутитися у вчення надала нашим хлопцям кращу можливість зрозуміти, що слід робити і відреагувати", - сказала Геттемюллер.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Фінляндії висловив послу РФ Павлу Кузнєцову стурбованість з приводу глушіння сигналу GPS під час навчань НАТО.

Збій в роботі GPS фінські військовослужбовці зафіксували у заполярних районах Фінляндії 9 листопада.

Пізніше прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сипиля заявив, що до збоїв системи GPS може бути причетна Росія.

13 листопада Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що з'явилися раніше відомості про те, що військові вважають РФ причетною до збоїв в роботі GPS, що спостерігалися на території країни в період навчань НАТО Trident Juncture.