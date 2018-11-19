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МИД Финляндии выразил послу РФ обеспокоенность из-за скандала с глушением сигнала GPS

Новости » Политика    19.11.2018 - 12:36
МИД Финляндии выразил послу РФ обеспокоенность из-за скандала с глушением сигнала GPS
Фото: учения НАТО (anakonda.do.wp.mil.pl)

В МИД ожидают от РФ "ответственного поведения и дальнейшей информации по данному вопросу"

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии выразило послу РФ Павлу Кузнецову обеспокоенность по поводу глушения сигнала GPS во время учений НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой информацию министерства в Twitter.

В частности, в ведомстве отметили, что ожидают от России "ответственного поведения и дальнейшей информации по данному вопросу".

"Финляндию беспокоят угрозы безопасности для гражданской авиации, которые могли быть вызваны глушением сигнала", - говорится в сообщении.

Напомним, сбой в работе GPS финские военнослужащие зафиксировали в заполярных районах Финляндии 9 ноября.

Позже премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что к сбоям системы GPS может быть причастна Россия.

13 ноября Министерство обороны Норвегии подтвердило появившиеся ранее сведения о том, что военные считают РФ причастной к сбоям в работе GPS, наблюдавшимся на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture.

16 ноября МИД Финляндии вызвал посла России в Финляндии Павла Кузнецова из-за ситуации с глушением Россией сигнала GPS в ходе учений НАТО.

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