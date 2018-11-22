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В НАТО заявили, что Россия вмешательством в работу GPS помогла альянсу

Новости » Политика    22.11.2018 - 21:54
В НАТО заявили, что Россия вмешательством в работу GPS помогла альянсу
Фото: учения НАТО (anakonda.do.wp.mil.pl)

Замгенсека НАТО отметила, что руководители учений ждали подобных действий от РФ

Российская Федерация (РФ), пытаясь создать препятствия в работе GPS-оборудования во время учений НАТО Trident-Juncture-2018, помогла союзникам улучшить свои навыки. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Геттемюллер программе The West Block.

Она отметила, что руководители учений ждали подобных действий от России.

"По их словам, это позволило лучше потренироваться, поскольку попытка россиян в режиме реального времени вмешаться в учения предоставила нашим ребятам лучшую возможность понять, что следует делать и отреагировать", - сказала Геттемюллер.

Напомним, Министерство иностранных дел Финляндии выразило послу РФ Павлу Кузнецову обеспокоенность по поводу глушения сигнала GPS во время учений НАТО.

Сбой в работе GPS финские военнослужащие зафиксировали в заполярных районах Финляндии 9 ноября.

Позже премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что к сбоям системы GPS может быть причастна Россия.

13 ноября Министерство обороны Норвегии подтвердило появившиеся ранее сведения о том, что военные считают РФ причастной к сбоям в работе GPS, наблюдавшимся на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture.

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