НАТО не відправить війська в Україну, окупанти розбомбили автомобільний міст через Десну та обстріляли Київ: новини за 23 березня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відправить війська в Україну, окупанти розбомбили автомобільний міст через Десну, Київ вкотре зазнав ворожих обстрілів. Докладніше про те, що сталося у середу, 23 березня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Столтенберг про пропозицію Польщі щодо миротворців: НАТО не відправить війська до України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ініціативу Польщі направити миротворчу місію до України. За його словами, альянс не буде відправляти свої війська. "НАТО не бере участі в конфлікті, ми продовжуємо підтримувати Україну, але не є стороною конфлікту... НАТО не буде посилати війська до України ... Важливо розуміти, що потрібно запобігти можливій війні між НАТО і Росією", - зазначив Столтенберг.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив відправлення в Україну миротворчої місії НАТО та проти закриття неба. Він запевнив Київ у підтримці, але зазначив, що "Альянс не стане учасником війни".

ЄС виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь, - Мішель

Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро з Європейського фонду миру. Допомога спрямована на закупівлю озброєнь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Євроради Шарля Мішеля під час брифінгу.

"ЄС уже виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь із Європейського фонду світу", - сказав він.

Чубайс покинув Росію, Шойгу пропав

Bloomberg повідомляє про те, що спецпредставник президента РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс покинув свій пост і поїхав з Росії. У той же час, в пресі РФ підтверджують тільки факт його відставки.

Крім того, в російських ЗМІ з'явилася інформація про зникнення глави Міноборони РФ Сергія Шойгу. Повідомляють, що він не з'являвся на публіці з 11 березня. Журналісти зазначають, що зазвичай Шойгу Активний у ЗМІ.

Російські олігархи обговорюють фізичне усунення Путіна, - розвідка

За даними української розвідки, окремі російські олігархи вже обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна. Великий бізнес незадоволений санкціями, які були введені за війну Росії проти України.

Як зазначає розвідка, в Москві пройшла зустріч російського олігарха Петра Авена і казахського мільярдера Олександра Машкевича. На ній Авен зазначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна.

Беларусь закрыла генконсульство Украины в Бресте

Беларусь закрыла генконсульство Украины в Бресте, а также сократила количество украинских дипломатов в стране. В украинском МИДе заявили, что это “очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины".

"После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. Наши дипломаты будут иметь достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", - сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.