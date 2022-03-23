ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель, в низці сіл під Києвом російські окупанти

Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та селище Гостомель Київської області. Однак російські окупанти продовжують постійно обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмитрівську громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бучанську міську раду у Facebook .

Повідомляється, що вночі окупанти обстріляли село Шпитьки і виникла пожежа. Також зазначається, що постійні бої ведуться на Житомирській трасі.

Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України.

Зазначається, що багато сіл окуповані і вони на межі гуманітарної катастрофи. Також важка ситуація з продуктами, медикаментами, гігієнічними товарами та дитячим харчуванням у Клавдієвому-Тарасовому, Северинівці, Березівці та Миколаївці.

Окрім того, села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані ворогом. Ці села перебувають без зв’язку. До того ж окупанти вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, а худобу ріжуть на м’ясо.

У Немішаєвській громаді немає світла, газу, зв'язку, люди потребують продуктів, води, медикаментів. Мешканці хочуть евакуюватися.

Додамо, що мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону не підтвердив цю інформацію та заявив, що це мають озвучувати військові, а не міські ради.