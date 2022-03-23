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Шольц виступив проти введення миротворців НАТО і закриття неба над Україною

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Берлін, Середа 23 березня 2022 14:14
Шольц виступив проти введення миротворців НАТО і закриття неба над Україною Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив відправлення в Україну миротворчої місії НАТО та проти закриття неба. Він запевнив Київ у підтримці, але зазначив, що "Альянс не стане учасником війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на forum24.cz.

"Зрозуміло, я чую голоси тих, хто потребує безпольотної зони чи миротворчих сил НАТО в Україні. Як би важко це не було, ми на це не підемо", - сказав Шольц.

Він зазначив, потрібно наполягати на тому, що між НАТО і Росією не повинно бути прямого протистояння та закликав до негайного припинення війни в Україні.

"НАТО не стане учасником війни. Зброя повинна негайно замовкнути", - заявив Шольц.

Канцлер також наголосив, що ніхто не може сказати, чи приведуть нинішні переговори між Україною та Росією до успіху, але запевнив, що Німеччина не пропустить жодної спроби відновити мир на континенті.

"Війна нищить Україну. Але війна також руйнує майбутнє Путіна в Росії", - сказав глава німецького уряду.

Шольц додав, президент України Володимир Зеленський може розраховувати на німецьку солідарність.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда представить НАТО пропозицію щодо введення миротворчої місії в Україну.

З відповідною пропозицією він виступить на саміті Альянсу, який відбудеться 24 березня в Брюсселі.

Додамо, сьогодні глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив НАТО "наслідками" у випадку введення миротворчої місії в Україну. Він заявив, що це означатиме пряме зіткнення Росії і Альянсу.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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