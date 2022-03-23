У Тростянці вуличні бої, спалахнула масштабна пожежа, - голова Сумської ОВА

У Тростянці Сумської області тривають вуличні бої, і в місті спалахнула масштабна пожежа. Ситуація в населеному пункті дуже складна, і жителів просять не залишати оселі та укриття, позаяк російські окупанти розстрілюють цивільних на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького .

Зазначається, що Тростянецька громада залишається найгарячішою точкою Сумської області.

Зараз було зроблено оголошення про дуже велику пожежу в самому Тростянці, тому Живицький просить людей не відкривати вікна через серйозне задимлення, і залишатися в укриттях. Крім того, в місті йдуть бої на вулицях, ведуться артилерійські обстріли.

"На жаль, Тростянець залишається містом і громадою, що потерпає найбільше від російських терористів. Вбивають мирних людей. Немає світла і води в багатьох населених пунктах", - сказав він.

При цьому глава ОВА додав, що днями волонтери все ж змогли доставити в деякі місця, куди вдалося доїхати та дійти, близько 5 тонн гуманітарної допомоги.

Живицький розповів, що отримати допомогу вдалося не всім. У Тростянці небезпечно просто перебувати на вулиці.

Так, російські солдати розстріляли жінку, яка просто їхала на велосипеді. Люди не можуть поховати загиблих, забрати їх з вулиці, існує проблема зберігання тіл у морзі.

Також окупанти викрали останню "швидку", і в лікарню люди можуть потрапити тільки самостійно. Фіксуються випадки, коли жінкам доводиться самим народжувати вдома.

Відео: голова Сумської ОВА розповів про вкрай складну ситуацію в Тростянці