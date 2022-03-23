ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії заявили, що глава Міноборони пропав. Він не з'являвся з 11 березня

Новость на русском →
Москва, Середа 23 березня 2022 11:16
У Росії заявили, що глава Міноборони пропав. Він не з'являвся з 11 березня Фото: Сергій Шойгу (kremlin ru)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу не з'являвся в публічному просторі з 11 березня. У зв'язку з цим російські ЗМІ заявили про його зникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазона" і "Агентство".

Журналісти повідомляють, що зазвичай керівник російського Міністерства оборони Активний у ЗМІ. Зокрема, після того, як він очолив відомство, різко збільшився штат прес-служби, і Міністерство стало приділяти велику увагу своєму публічному образу.

Так, видання "Агентство" повідомляє, що до 11 березня Шойгу з'являвся в новинах майже кожен день. Однак в його оточенні подейкують, що він нездоровий - проблеми з серцем.

Востаннє Шойгу з'являвся в новинах 11 березня. Зокрема, опубліковано відео, на якому глава Міноборони РФ вручає державні нагороди окупантам, які брали участь у "спеціальній військовій операції".

При цьому 18 березня прес-служба Кремля заявила, що Шойгу був присутній на засіданні про "хід спецслужби в Україні", яку проводив Володимир Путін з постійними членами Радбезу. Однак з переговорів фото і відео не були оприлюднені.

Журналісти повідомляють, що також 18 березня на "Першому каналі" вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті говорилося, що подія сталася "сьогодні", однак у ньому використовувалося відео, опубліковане на сайті Міноборони 11 березня.

За словами журналістів, разом з Шойгу з публічного простору також зник глава Генштабу Росії Валерій Герасимов.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергей Шойгу Російська Федерація
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум