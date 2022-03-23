В Києві знову обстріли. Пошкоджені ТЦ, багатоповерхівки та приватні будинки

Російські окупаційні війська знову завдали удару по Києву. В результаті обстрілів пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

У Святошинському районі під час бомбардувань пошкоджено торговий центр, два будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Рятувальники ліквідували пожежі. Постраждалих не виявлено.

Крім того, зранку 23 березня окупанти обстріляли Шевченківський район. Виникли пожежі в кількох приватних будинках та в багатоповерхівці. Четверо осіб отримали поранення, працюють медики. Інформація про руйнування уточнюється.