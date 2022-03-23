У Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну
Фото: у Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну (pixabay.com)
У Чернігові російські війська завдали авіаударів по автомобільному мосту через Десну. В результаті чого автосполучення Чернігова та Києва тепер відсутнє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За словами глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, в результаті авіаудару впав один з прольотів моста.
Відзначимо, що по цьому мосту з Чернігова рухалися евакуаційні рейси і завозилася гуманітарна допомога в місто.
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