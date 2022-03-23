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У Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну

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Чернігів, Середа 23 березня 2022 08:29
У Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну Фото: у Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернігові російські війська завдали авіаударів по автомобільному мосту через Десну. В результаті чого автосполучення Чернігова та Києва тепер відсутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, в результаті авіаудару впав один з прольотів моста.

Відзначимо, що по цьому мосту з Чернігова рухалися евакуаційні рейси і завозилася гуманітарна допомога в місто.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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