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Не тупик. У НАТО багато питань щодо відправки миротворців в Україну, - постпред США

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Вашингтон, Середа 23 березня 2022 17:47
Не тупик. У НАТО багато питань щодо відправки миротворців в Україну, - постпред США Фото: Джуліанн Сміт (twitter.com/usambnato)
Автор: Валерія Поліщук

Постійний представник США в НАТО Джуліанн Сміт заявила, що у союзників Північноатлантичного альянсу багато питань щодо відправки миротворців в Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Однак ця ідея не знаходиться в глухому куті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у полях Атлантичної ради.

"В ході опитування (союзників НАТО, - ред.) було запропоновано ввести конкретну миротворчу місію (в Україну, - ред.). Є багато відкритих питань з цього приводу. Я б не назвала це тупиком. Я думаю, що союзники хочуть знати більше про те, що пропонує Польща", - заявила Сміт.

Вона також додала, що США і НАТО доведеться почекати і подивитися як будуть розгортатися події в Україні.

"Звичайно, ми всі хочемо зберегти мир, і ми сподіваємося, що побачимо це в недалекому майбутньому, але ми хочемо заохочувати цей тип свіжого мислення. Ми хочемо, щоб союзники відчували себе комфортно, приносячи ідеї для обговорення. Це те, чого вимагає даний момент. І щоб ніхто ніколи не відмовчувався і не відвертався, коли союзник приносить ідею в наші обговорення тут", - заявила Сміт.

Постпред США при НАТО додала, що Альянс щодня обговорює ідеї як можна допомогти Україні.

Нагадаємо, президент Польщі на саміті НАТО планує запропонувати відправити миротворців в Україну.

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