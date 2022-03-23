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Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за поставки газ до Європи

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Москва, Середа 23 березня 2022 14:39
Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за поставки газ до Європи Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за поставки газ до Європи. За його словами, розрахунки в доларах, євро та інших валютах через санкції втратили всякий сенс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

"США і ЄС оголосили, в принципі, дефолт за своїми зобов'язаннями перед Росією. І тепер у світі кожен знає, що зобов'язання в доларах і євро можуть бути не виконані... Цілком очевидно, що в зв'язку з цим поставляти наші товари в Європейський союз та Сполучені Штати і отримувати оплату в доларах, євро і ряді інших валют, не має для нас вже ніякого сенсу. Тому мною прийнято рішення в найкоротший термін реалізувати комплекс заходів з переведення оплати нашого природного газу, що поставляється в так звані недружні країни, за російські рублі", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що не можна виключати того, що Путін сам вирішить перекрити постачання газу до Європи, тому ЄС повинен скоротити залежність від російського газу.

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Володимир Путін Російська Федерація Газ
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