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Зеленський: міжнародні інституції не спрацювали, вони потребують ін'єкції чесності

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Київ, Середа 23 березня 2022 11:25
Зеленський: міжнародні інституції не спрацювали, вони потребують ін'єкції чесності Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародні організації провести реформування. Він впевнений, що міжнародні інституції повинні стати більш дієвими.

Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на звернення голови держави до парламенту Японії.

"Міжнародні інституції не спрацювали...ООН, Рада безпеки, вони потребують реформування, вони потребують ін'єкції чесності, щоб стати дієвими, щоб дійсно вирішувати і дійсно впливати, а не лише обговорювати", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Вони обговорили пошук миру для України.

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