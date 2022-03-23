Зеленський парламенту Франції: очікуємо, що зможете зробити так, щоб РФ шукала миру

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 березня, звернувся до парламенту Франції. Він закликав допомогти Україні зупинити російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Ми очікуємо від вас, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб Росія шукала мир, щоб закінчила цю війну проти свободи, проти рівності, проти братерства, проти усього, що зробило Європу єдиною і сповненою вільним різноманітним життям", - заявив Зеленський.