ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Черговий недружній крок: МЗС відреагувало на скорочення української дипмісії в Білорусі

Новость на русском →
Київ, Середа 23 березня 2022 15:19
Черговий недружній крок: МЗС відреагувало на скорочення української дипмісії в Білорусі Фото: прес-секретар МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ відреагували на рішення білоруського МЗС щодо висилки з країни 12 українських дипломатів та закриття генконсульства в Бресті. Там назвали ці дії черговим нічим не спровокованим недружнім кроком щодо України.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар українського МЗС Олег Ніколенко.

"У продовження вчорашньої провокації в ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьом українським дипломатам було приписано покинути територію Білорусі впродовж 72 годин.Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України", - зазначив Ніколенко.

Він пообіцяв, що Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку буде повідомлено додатково.

"Після від’їзду визначених українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом.Наші дипломати матимуть достатньо можливостей, аби продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам в Білорусі", - запевнив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили про закриття Генерального консульства України в Бресті. Також там оголосили про скорочення кількості українських дипломатів на території країни.

Додамо,, вчора білоруські ЗМІ повідомили, що КДБ Білорусі заявив про нібито "ліквідацію резидентури" в посольстві України.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення Комітету державної безпеки Білорусі у бік співробітників українського посольства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Україна Білорусь
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами