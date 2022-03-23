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Гарантії безпеки для миру. Зеленський закликав Японію приєднатися до розробки нових інструментів

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Київ, Середа 23 березня 2022 11:30
Гарантії безпеки для миру. Зеленський закликав Японію приєднатися до розробки нових інструментів Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створення нових гарантій безпеки, які б діяли щоразу у випадку загрози для миру. Він закликав Японію долучитися до розробки нових інструментів, які працювали б превентивно і проти будь-якої агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави до парламенту Японії.

"Ми маємо напрацювати нові гарантії безпеки, щоб можна було діяти превентивно кожного разу коли виникає загроза для миру. Чи можна це зробити на базі існуючих структур? Після такої війни - точно ні. Потрібно створювати нові інструменти, нові гарантії, які будуть працювати превентивно і сильно проти будь-якої агресії. Лідерство Японії може стати незамінним у їхній розробці. Я пропоную це вам, щоб світ міг відчувати знову впевненість у тому, який буде завтрашній день", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, у своєму зверненні глава держави заявив, що ООН, Рада безпеки потребують реформування, "щоб дійсно розв'язувати питання і дійсно впливати, а не лише обговорювати".

Також Зеленський закликав Токіо взяти лідерську роль в об'єднанні Азії, щоб змусити Росію зупинити вторгнення. Він також попросив посилити санкції проти Росії.

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