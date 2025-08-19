Следующие две недели "критически важны" для гарантий безопасности Украины, - Макрон

Следующие две недели будут критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Европейские и другие партнеры готовы к операциям не на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Politico .

"Есть работа, которую нужно выполнить заранее по гарантиям безопасности. Следующие 15 дней абсолютно критически важны для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности содержание", - заявил он в интервью французским СМИ.

Макрон отметил изменение позиции президента США Дональда Трампа, который "признал необходимость гарантировать безопасность Украины".

Как отметил Макрон, "британцы, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции не на передовой, не провокационно, а операции по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше".

Президент Франции предостерег от "быстрых побед" и доверия к словам Кремля. Он также подчеркнул, что Россия - это "дестабилизирующая сила" и "хищник, людоед у наших дверей".

"Мы хотим убедиться, что этот мир, а следовательно, и это соглашение, дадут украинцам возможность восстановить свою страну и жить в мире, быть уверенными, что после заключения мирного соглашения они будут иметь достаточную силу сдерживания, чтобы не быть атакованными снова, а европейцы - жить в мире и безопасности", - сказал Макрон.